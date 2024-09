VS neemt sancties tegen personen achter Predator-spyware

De Amerikaanse overheid heeft sancties aangekondigd tegen verschillende personen die betrokken zijn bij de ontwikkelinge en verspreiding van de Predator-spyware. Predator wordt aangeboden door spywareleverancier Intellexa en is vergelijkbaar met de Pegasus-spyware van NSO Group.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën is het mogelijk om telefoons zonder enige interactie van gebruikers met de Predator-spyware te infecteren, waarna het slachtoffer via de microfoon van de telefoon kan worden afgeluisterd en er toegang tot zijn locatie, foto's, berichten en andere gevoelige informatie kan worden verkregen. De spyware is onder andere ingezet tegen overheidsfunctionarissen, journalisten, beleidsexperts en oppositieleden, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Als onderdeel van de sancties mogen Amerikaanse bedrijven en personen geen zaken doen met de gesanctioneerde personen en worden hun bezittingen bevroren. Naast de personen is ook een bedrijf dat onderdeel van het Intellexa Consortium uitmaakt op de sanctielijst geplaatst. Vorig jaar en begin dit jaar namen de Amerikaanse autoriteiten ook al sancties tegen Intellexa en directeuren van het bedrijf. Met de sancties wil de VS naar eigen zeggen de verspreiding en misbruik van commerciële spyware tegengaan.