Koning noemt in Troonrede cyberaanvallen en gebruik van AI in de zorg

Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede onder andere cyberaanvallen, digitalisering en kunstmatige intelligentie genoemd. "Het is duidelijk dat nationale en internationale veiligheid steeds meer met elkaar verweven raken. In een wereld vol brandhaarden, cyberaanvallen, desinformatie en toenemende dreiging kan Nederland onmogelijk in isolement de eigen veiligheid garanderen", merkte de koning op.

De koning ging ook in op de weerbaarheid van Nederland. "Voor de toekomst dringt de vraag zich op hoe Nederland weerbaar blijft tegen toenemende dreigingen. We moeten voorbereid zijn, bijvoorbeeld op aanvallen op onze digitale verbindingen, wegen, energienetten, havens en waterwerken. Maar ook thuis moeten mensen zich wapenen tegen een tijdelijke uitval van bijvoorbeeld stroom en water."

Vorige week kwam het kabinet met het regeerprogramma, waarin het gebruik van AI in de zorg wordt genoemd. Ook de koning wijst hiernaar in de troonrede. "Om te vermijden dat het personeelstekort in de zorg onbeheersbaar wordt, is het urgent de administratietijd te halveren, zodat er meer tijd overblijft voor de patiënten. Dat vraagt om innovaties in de sfeer van digitalisering en slim gebruik van kunstmatige intelligentie."