Rabobank-klant krijgt 3500 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Een Rabobank-klant die het slachtoffer werd van bankhelpdeskfraude krijgt de 3500 euro die de fraudeurs wisten te stelen niet vergoed. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd vorig jaar oktober gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van SNS. De klant had zowel een rekening bij SNS als de Rabobank. Daarbij liet de oplichter weten dat hij ook bevoegd was om namens de Rabobank te handelen.

De oplichter weet de klant zover te krijgen dat hij het programma AnyDesk op zijn computer installeert. Via deze software weet de oplichter toegang tot de computer van de Rabobank-klant te krijgen. Daarnaast verstrekt de klant ook zijn pincodes en geeft hij zijn bankpassen met Rabo Scanner af aan een ‘bankmedewerker’ die bij hem thuis langskomt.

Vervolgens wordt er van de SNS-rekening 4400 euro overgemaakt. Van de Rabobank-rekening wordt 3500 euro gepind. SNS vergoedt de 4400 euro, maar de Rabobank vergoedt de geleden schade niet. "Van bankhelpdeskfraude in de zin van het coulancekader is dus sprake als de fraudeur het slachtoffer overhaalt om een betaling te doen naar een zogenaamde veilige rekening bij zijn of haar bank. Dat is in deze zaak over schade als gevolg van pintransacties niet gebeurd", aldus het Kifid.

Het klachteninstituut voegt toe dat de pintransacties hebben plaatsgevonden nadat de klant zijn bankpassen heeft afgegeven aan een derde en de bijbehorende pincode telefonisch heeft doorgegeven aan de fraudeur. "Dit betekent dat er geen sprake is van bankhelpdeskfraude, zoals bedoeld in het coulancekader", stelt het Kifid. Rabobank hoeft de geleden schade dan ook niet te vergoeden. Dat SNS dit wel heeft gedaan op basis van het coulancekader maakt dit volgens het klachteninstituut niet anders (pdf).