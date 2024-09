Antivirusbedrijf Doctor Web meldt gerichte aanval op eigen infrastructuur

De infrastructuur van Doctor Web was afgelopen weekend het doelwit van een gerichte aanval, zo heeft het antivirusbedrijf vandaag bekendgemaakt. Vanwege het incident worden er tijdelijk geen nieuwe Doctor Web virus databases, met informatie over nieuwe malware, uitgebracht. Doctor Web spreekt over een gerichte aanval om de infrastructuur te beschadigen en dat die tijdig gestopt is.

De aanval heeft volgens het bedrijf geen gevolgen gehad voor gebruikers van de antivirussoftware. Details over de aard en omvang van de aanval zijn niet gegeven. In de vrij korte verklaring meldt Doctor Web dat "alle resources" zijn losgekoppeld van het netwerk zodat die kunnen worden gecontroleerd. Verder wordt gemeld dat het uitbrengen van virus databases tijdelijk is gestaakt, maar snel weer zal worden hervat.