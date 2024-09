Kabinet investeert miljoenen euro's in digitale opsporing politie

Het kabinet gaat miljoenen euro's investeren in de digitale opsporing en aanpak van cybercrime door de politie. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde miljoenennota en begroting. "De politie moet blijven in verbinding staan met de samenleving. Daarom zetten we in op een zichtbare politie, zowel fysiek als digitaal. De politie mag in het digitale domein en in technologische zin niet achterop raken bij criminelen en moet online haar taken goed kunnen uitvoeren", zo staat in de Rijksbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het kabinet investeert honderdtachtig miljoen euro in vernieuwing bij de politie en maakt vandaag bekend nog eens honderd miljoen euro uit te trekken. De precieze besteding van de honderd miljoen wordt op een later moment door de minister van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. "Ik ben blij met investeringen in onder meer de digitale opsporing en de aanpak van cybercrime. We hebben nog niet altijd een goed antwoord op digitale criminaliteit, terwijl de impact op slachtoffers groot is", zegt korpschef Janny Knol.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt in de Rijksbegroting dat het internet geen vrijhaven mag zijn voor criminelen. "Daarom is stevige opsporing nodig. We versterken de aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen en bevorderen de intensieve samenwerking tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven."

Volgend jaar zouden er vierhonderd opsporingsonderzoeken naar cybercrime moeten worden uitgevoerd en 43 (grote) fenomeenonderzoeken. Het aantal high tech crimeonderzoeken blijft op twintig staan. "Voor gedigitaliseerde criminaliteit hebben we een verhoging opgenomen van het aantal reguliere opsporingsonderzoeken van 2450 in 2024 naar 2700 in 2025. Hierbij gaat het om fraude met online handel, online fraude met betaalproducten, online voorschotfraude en online identiteitsfraude", zo laat de Rijksbegroting verder weten.