Mozilla stopt eind dit jaar experiment met eigen Mastodon-server

Mozilla stopt later dit jaar het experiment met een eigen Mastodon-server, zo heeft de Firefox-ontwikkelaar via hetzelfde platform aangekondigd. Ruim een jaar geleden startte Mozilla een besloten bètatest met de server om zo een eigen socialmediaplatform te bieden. Volgens de Firefox-onmtwikkelaar is het huidige socialmedialandschap kapot en ligt de oplossing in het "Fediverse", dat uit gedecentraliseerde diensten bestaat.

Het Fediverse moet de macht van grote techbedrijven wegnemen en aan de mensen geven, die zo een sociaal platform kunnen bouwen dat mensen voorop stelt, en niet de belangen van aandeelhouders, aldus Mozilla bij de lancering. In tegenstelling tot veel andere socialmediaplatforms was de Firefox-ontwikkelaar van plan om op een andere manier om te gaan met het modereren van content op de eigen Mastodon-instance.

Mozilla laat nu weten dat het de beslissing heeft genomen om het experiment met de Mozilla-server op 17 december te stoppen. Verdere details over deze reden worden niet gegeven. Wel kunnen gebruikers nog tot de genoemde datum hun eigen data van de server downloaden en hun account naar een andere Mastodon-server migreren.