Duitse politie neemt .onion-website van ransomwaregroep in beslag

De Duitse politie is erin geslaagd om een .onion-website van een ransomwaregroep in beslag te nemen. Het gaat om de site van de criminelen achter de Vanir Locker, die op het Tor-netwerk werd gehost. Deze ransomwaregroep, die pas sinds kort actief is, steelt gegevens bij bedrijven en versleutelt daarna systemen. Wanneer slachtoffers het gevraagde losgeld niet betalen dreigt de groep de gestolen data op de eigen website te publiceren.

Een kenmerk van websites op het Tor-netwerk is dat het echte ip-adres van de webserver niet zichtbaar is. Dit maakt het lastig om de locatie van de webserver te achterhalen. De Duitse autoriteiten stellen dat het rechercheurs vorige maand gelukt is om de betreffende server te identificeren. Gisteren lukte het de autoriteiten om de website over te nemen en daar een boodschap op te plaatsen dat de server in beslag is genomen. Verdere details over de manier waarop de server kon worden geïdentificeerd zijn niet gegeven.