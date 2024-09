Europol: versleuteld communicatieplatform Ghost offline gehaald

Tijdens een internationale politieoperatie is het versleutelde communicatieplatform Ghost offline gehaald, zo laat Europol vandaag weten. Bij de operatie was ook de Nederlandse politie betrokken. Volgens Europol was het platform opgericht om ernstige en georganiseerde misdaad wereldwijd te faciliteren, waaronder drugshandel en witwassen.

De Europese opsporingsdienst claimt dat het communicatieplatform vanwege de geavanceerde beveiligingsfuncties geliefd was bij criminele organisaties. "Gebruikers konden de tool zonder het verstrekken van persoonlijke informatie aanschaffen", aldus Europol. Ghost bood drie encryptiestandaarden en de mogelijkheid om een specifiek bericht te versturen waarmee alle berichten op de telefoon werden gewist.

"Hierdoor konden criminele netwerken veilig communiceren, detectie omzeilen, forensische maatregelen tegengaan en hun illegale operaties over grenzen heen coördineren", aldus Europol. Ghost zou wereldwijd duizenden gebruikers hebben gehad. Het platform maakte gebruik van een eigen infrastructuur en werd via een netwerk van resellers aangeboden. Wereldwijd zouden er dagelijks zo'n duizend berichten via Ghost zijn uitgewisseld.

Servers van Ghost bevonden zich in Frankrijk en IJsland, terwijl de eigenaren van het bedrijf in Australië verbleven. De financiële middelen bevonden zich in de Verenigde Staten. Naast het offline halen van de technische infrastructuur zijn tijdens het onderzoek ook 51 verdachten aangehouden.