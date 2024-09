Overheid gaat NL-Alert verder doorontwikkelen, kijkt naar redundantie

De overheid gaat NL-Alert en de NL-Alert app verder doorontwikkelen en kijkt of en wat eventueel naast NL-Alert nodig is om de redundantie te vergroten, mede als gevolg van de toegenomen cyberdreiging. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in de nieuwe Rijksbegroting weten. Begin dit jaar meldde toenmalig minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het kabinet het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert wil vervangen. Volgens de bewindsvrouw is het onderhoud van het luchtalarm kostbaar en heeft NL-Alert een groter bereik.

Vervolgens nam de Tweede Kamer een motie aan om het luchtalarm te behouden. Mede naar aanleiding van deze aangenomen motie vinden er twee onderzoeken plaats. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt samen met het ministerie van Defensie wat een scenario van hybride oorlogsvoering voor alertering in Nederland betekent en of NL-Alert in dat geval volstaat. Tevens wordt onderzocht wat er nodig is op zogenaamde hoog risicolocaties. De uitkomsten zouden na de zomer moeten verschijnen.

"Om de samenleving goed te alerteren bij een ramp of crisis ontwikkelen we NL-Alert en de NL-Alert app verder door. Waar mogelijk vergroten we het bereik onder de Nederlandse samenleving; dat ligt inmiddels op 92 procent. Daarnaast bezien we of en wat eventueel naast NL-Alert nodig is om de redundantie te vergroten, mede als gevolg van toegenomen (cyber) dreiging", laat de begroting weten.

Het ministerie voegt toe dat mede als gevolg van technologische ontwik­kelingen er wordt gekeken of de noodcommunicatievoorziening (NCV) op korte termijn is uit te breiden met aanvullende functionaliteiten. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inrichting van de noodcommunicatie op middellange termijn.