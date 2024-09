GroenLinks-PvdA wil opheldering Schoof over archiveren zakelijke appjes

GroenLinks-PvdA wil opheldering van premier Schoof over het archiveren van zakelijke appjes. Uit onderzoek van de Auditdienst Rijk blijkt dat archivering van chatberichten van ministers en andere bewindspersonen nog altijd niet op orde is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde vorige week aan dat het strenger gaat toezien op het veilig bewaren van chatberichten van bewindspersonen door de verschillende ministeries.

GroenLinks-PvdA-Kamerleden Chakor en Kathmann hebben nu Kamervragen aan Schoof gesteld waarin ze om opheldering vragen. Zo moet de minister-president onder andere laten weten waarom nieuwe richtlijnen voor het bewaren van berichtenverkeer door ministers en staatssecretarissen nog altijd niet goed wordt nageleefd. "Hoe wordt momenteel toezicht gehouden op de naleving van deze richtlijnen bij de verschillende ministeries? Hoe wordt er toegezien op de meer subjectieve suggesties, zoals “beperk het gebruik van sms en berichtenapplicaties”?", vragen de Kamerleden verder.

Schoof moet ook duidelijk maken hoe formeel het onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurlijke, partijpolitieke en privécommunicatie. "Wie hakt de knoop door als er onduidelijkheid bestaat over de aard van een appje?", willen Chakor en Kathmann weten. "Hoe voorkomt u dat berichten verwijderd worden, zoals destijds gebeurde met de sms’jes van voormalig minister-president Rutte?", luidt een andere Kamervraag.

Speciale chatapp voor ministers

Begin dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om onderzoek te doen naar een speciale chatapp voor zakelijk contact door ambtenaren en ministers. Het kan dan gaan om een door de overheid te ontwikkelen chatapp of gebruik van een al bestaande app. "Betrekt u de verkenning van een in eigen beheer zijnde chatapplicatie bij het verbeteren van de digitale archivering? Is het technisch mogelijk om een dergelijke applicatie interoperabel te maken met de meest populaire chatdiensten en deze ook te voorzien van een functie om gesprekken in uitleesbaar format te exporteren?", vragen Chakor en Kathmann hierover.

Als laatste willen de GroenLinks-PvdA-Kamerleden weten wat er wordt gedaan om de cultuur van informatiebeheer binnen de Rijksoverheid te verbeteren. "Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle betrokkenen zich bewust zijn van het belang van zorgvuldig informatiebeheer en bekend zijn met de beste maatregelen die zij zelf kunnen nemen?". De premier heeft drie weken om met een reactie te komen.