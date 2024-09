NCSC: Internet of Things grote uitdaging in digitale weerbaarheid Nederland

Het Internet of Things (IoT) is één van de grootste uitdagingen als het gaat om de digitale weerbaarheid van Nederland, zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op basis van eigen onderzoek. De overheidsdienst roept eigenaren van routers, modems en diverse IoT-apparaten op om een goede basishygiëne toe te passen. Aanleiding voor de oproep is berichtgeving van de Amerikaanse autoriteiten dat in Nederland 2700 Small Office en Home Office (SOHO) en IoT-apparaten onderdeel van een botnet zijn.

"Apparatuur die direct aan het internet wordt gekoppeld is helaas kwetsbaar voor misbruik. Juist bij dit soort apparaten is het belangrijk om een goede basishygiëne te hanteren", aldus de Nederlandse overheidsinstantie. Volgens de Amerikaanse autoriteiten konden de apparaten via bekende kwetsbaarheden onderdeel van het botnet worden gemaakt. "Uit onderzoek van het NCSC blijkt dat het IoT een van de grootste uitdagingen is als onderdeel van de digitale weerbaarheid van Nederland", laat het NCSC verder weten.

Naar aanleiding van het botnet wijst ook de Australische overheid op het belang van cyberhygiëne. Het land zou 2400 besmette apparaten tellen. "Er is slechts één gecompromitteerd apparaat nodig om een netwerk te raken, wat aantoont dat goede cyberhygiëne cruciaal is", aldus het Australische Cyber Security Centre (ACSC). De organisatie adviseert het tijdig installeren van updates, vervangen van end-of-life apparatuur en het toepassen van netwerksegmentatie, zodat IoT-apparaten in een groter netwerk een 'beperkt en acceptabel' risico vormen.