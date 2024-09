Microsoft meldt ransomware-aanvallen op Amerikaanse zorginstellingen

Amerikaanse zorginstellingen zijn het doelwit van ransomware-aanvallen waarbij de INC-ransomware wordt gebruikt, zo laat Microsoft via X weten. De ransomware kan Linux/VMware ESXi-omgevingen en Windowssystemen infecteren. De waarschuwing van Microsoft bevat niet veel details, zoals getroffen zorginstellingen. Wel wordt gemeld dat de aanvallers gebruikmaken van toegang tot systemen die al door andere cybercriminelen zijn gecompromitteerd.

Vorige maand werd bekend dat een keten van Amerikaanse ziekenhuizen, klinieken en andere praktijken door de INC-ransomware was getroffen, waardoor ambulances tijdelijk naar andere ziekenhuizen moest worden omgeleid en behandelingen, afspraken en tests werden verzet omdat artsen geen toegang tot patiëntgegevens hadden. In april van dit jaar meldde het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid dat de INC-ransomwaregroep tot de meest actieve ransomwaregroepen behoorde en een 'zeer geraffineerde' cybercrimegroep is (pdf).

De aanvallen waarover Microsoft bericht zijn uitgevoerd door een groep die eerder nog bekendstond als Vice Society, maar nu 'Vanilla Tempest' door het techbedrijf wordt genoemd. Deze groep maakte in het verleden gebruik van andere ransomware, zoals BlackCat, QuantumLocker en Zeppelin. Volgens Microsoft is het voor het eerst dat de groep de INC-ransomware tegen zorginstellingen inzet.