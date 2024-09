Nederlandse banken: jongeren onderschatten pakkans van een geldezel

Jongeren onderschatten de pakkans van een geldezel, maar een geldezel is makkelijk opgespoord, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Geldezels, ook wel katvangers genoemd, stellen hun rekening ter beschikking van criminelen of maken geld dat via misdrijven is verkregen over naar criminelen. In veel gevallen gaat het hierbij om cybercrime. Volgens opsporingsdiensten spelen katvangers een zeer belangrijke rol bij allerlei vormen van fraude en oplichting.

"Veel jongeren beseffen niet dat het geld in veel gevallen regelrecht afkomstig is van slachtoffers van online fraude en dat geldezels aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. Dus je denkt makkelijk 50 euro te verdienen, maar moet vervolgens nog jaren duizenden euro’s terugbetalen", zegt Marco Doeland van de NVB. Hij voegt toe dat de jongeren de pakkans onderschatten. "Als het slachtoffer van de fraude zich meldt bij de bank of politie, dan kan de bank direct zien naar wie het geld is overgemaakt. Dan loop je dus altijd tegen de lamp."

De NVB liet onderzoek onder 258 Nederlanders van 18 tot en met 25 jaar uitvoeren. Van de deelnemers denkt zeventig procent dat de pakkans niet groot is. Ook is men onbekend met de gevolgen. "Het is schokkend dat zoveel jongeren het risico zo laag inschatten. Als wij onderzoek doen na een aangifte van fraude of omdat we een fraudeur op het spoor zijn, komen we heel snel bij de geldezel uit. Dat is een kwestie van ‘follow the money’. Dan is de pakkans 100 procent", zegt Iris Koster van de Politie Midden-Nederland.

Katvangers kunnen voor een periode van acht jaar in het Incidentenregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR) worden geregistreerd. Het IVR is een zwarte lijst binnen de betreffende bank en is alleen voor het eigen bankpersoneel toegankelijk. Een registratie in het IVR heeft in beginsel dan ook alleen gevolgen voor de relatie met de betreffende bank. Eén van de gevolgen kan zijn dat de bank de overeenkomsten met de klant beëindigt en die als fraudeur wordt aangemerkt.

Een registratie in het EVR is voor alle banken zichtbaar. Wie op deze zwarte lijst staat kan geen creditcard aanvragen of (betaal)rekening, lening of hypotheek afsluiten. Verder kan de lopende bankrelatie worden beëindigd, wat inhoudt dat de bankrekening, het verleende krediet, de creditcard of de lopende verzekering wordt opgezegd.