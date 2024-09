Thunderbird gestopt met ondersteuning van Windows 7 en 8

Thunderbird is gestopt met de ondersteuning van Windows 7 en 8 en zal niet zoals Mozilla bij Firefox deed de e-mailclient langer blijven ondersteunen. Dat heeft het ontwikkelteam bekendgemaakt. Onlangs maakte Mozilla bekend dat het Firefox voor Windows 7 en 8.1 tot maart 2025 van beveiligingsupdates zal voorzien en een verdere verlenging wordt niet uitgesloten.

"We zullen de support van Thunderbird 115 niet op dezelfde manier verlengen", aldus de ontwikkelaars van de e-mailclient. Dat houdt in dat Thunderbird 115.15.0, die twee weken geleden verscheen, de laatste ondersteunde versie is. De ontwikkelaars sluiten niet uit dat er nog één kleine update voor deze versie verschijnt, maar de support van de oude Windowsversies is daarmee officieel tot een einde gekomen.

Aanleiding voor de beslissing is dat Thunderbird veel minder gebruikers op Windows 7 en 8 heeft dan Firefox. Het aandeel Windows 7- en 8-gebruikers bij de e-mailclient is zo'n zes procent, tegenover elf procent bij de browser. Thunderbird 115 blijft vooralsnog voor gebruikers van Windows 7 en 8 beschikbaar, totdat dit niet langer veilig is, gebaseerd op de beveiligingsupdates die voor Thunderbird versie 128 verschijnen.