LinkedIn gaat AI vooralsnog niet met data Europese gebruikers trainen

LinkedIn gaat gegevens van Europese gebruikers vooralsnog niet gebruiken voor het trainen van het eigen AI-model. Dat heeft de zakelijke netwerksite laten weten. Vorige week werd bekend dat LinkedIn gegevens van gebruikers gebruikt voor AI-training, zonder dat dit in de gebruikersovereenkomst stond. Een dag nadat 404 Media hierover berichtte kwam LinkedIn met een verklaring dat het de overeenkomst en privacybeleid had aangepast.

Daarin staat nu dat LinkedIn het eigen AI-model met gegevens van gebruikers traint. Gebruikers hebben wel de mogelijkheid om zich hier via een opt-out voor af te melden. Vooralsnog zal data van Europese gebruikers niet voor de AI-training worden gebruikt. De Britse privacytoezichthouder ICO is blij dat LinkedIn naar de geuite zorgen heeft geluisterd over de manier waarop de netwerksite generatieve AI wil trainen met data van Britse gebruikers.

"We verwelkomen de bevestiging van LinkedIn dat het dergelijke modeltraining heeft opgeschort in afwachting van verdere onderhandelingen met de ICO", aldus de Britse privacytoezichthouder. "Om het meeste uit generatieve AI te halen en kansen die het biedt, is het cruciaal dat het publiek er vanaf het begin op kan vertrouwen dat hun privacyrechten worden gerespecteerd." De ICO laat afsluitend weten dat het grote ontwikkelaars van generatieve AI in de gaten zal blijven houden, waaronder Microsoft en LinkedIn.