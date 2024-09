Het kabinet wil geen verbod op social media onder de zestien jaar, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering op vragen van de ChristenUnie laten weten. Kinderen onder de zestien jaar moeten toestemming van hun ouders hebben voor het aanmaken van een account. Daarnaast hanteren verschillende platforms een minimale leeftijd van dertien jaar.

"Het kabinet erkent dat het in de praktijk moeilijk kan zijn om te bepalen wanneer ouderlijke toestemming vereist is, omdat er sprake is van een gebruiker, die jonger is dan zestien jaar. Dit betekent echter niet dat sociale media-gebruik tot zestien jaar moet worden verboden", aldus Szabo. Volgens de staatssecretaris is het belangrijk dat online platforms op een adequate manier de leeftijd van kinderen vaststellen, zonder hiermee inbreuk te maken op de privacy van gebruikers. "Dit risico bestaat bijvoorbeeld bij het gebruik van biometrie of het uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs om leeftijd vast te stellen."

Het het ministerie van Volksgezondheid is al enige tijd bezig met het uitwerken van de eisen waar een betrouwbaarder leeftijdsverificatiesysteem bij de online verkoop van alcohol aan moet voldoen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het afdwingen van een verplichte leeftijdscontrole bij Buy Now Pay Later (BNPL)-diensten. Dergelijke plannen heeft het kabinet niet voor social media. "Voor sociale mediadiensten zijn er geen voornemens om online leeftijdsverificatie verder wettelijk te borgen."

Szabo laat aanvullend weten dat online leeftijdsverificatie in de DSA wordt genoemd als mogelijke maatregel die online diensten kunnen nemen om de rechten van het kind te beschermen. "Verdere uitwerking hiervan zal, gezien de maximaal harmoniserende werking van de DSA, op Europees niveau moeten gebeuren", aldus de staatssecretaris (pdf).