Microsoft test beveiligingsupdates zonder herstart in Windows Server 2025

Microsoft heeft een testversie van Windows Server 2025 beschikbaar gemaakt die het installeren van beveiligingsupdates zonder herstart van het systeem mogelijk maakt. Deze 'hotpatches' zijn volgens Microsoft een 'gamechanger'. Hotpatches zijn beveiligingsupdates die geen reboot vereisen. De updates patchen in het geheugen code van draaiende processen, zonder dat het nodig is om deze processen te herstarten.

Dit moet ervoor zorgen dat in plaats van twaalf verplichte reboots per jaar op 'Patch Tuesday', er wordt gewerkt met een geplande herstart per kwartaal. Dit bestempelt Microsoft als 'nominale hotpatch maand'. Minder binaries houdt ook in dat updates sneller worden gedownload en geïnstalleerd, aldus het techbedrijf. Hotpatching is al een aantal jaren beschikbaar in Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, maar vereist dat het besturingssysteem in een virtual machine (VM) draait.

De feature komt ook beschikbaar in de Standard en Datacenter edition van Windows Server 2025. en zonder VM-verplichting. Hotpatching wordt ondersteund op fysieke servers of virtual machines. De VM's kunnen op Hyper-V, VMware of andere oplossingen draaien die Microsofts Virtualization Based Security-standaard ondersteunen. Voor het gebruik van hotpatching is wel Azure Arc vereist.