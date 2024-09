Britse scholen vallen wegens ransomware-aanval terug op pen en papier

Verschillende Britse scholen maken wegens een ransomware-aanval noodgedwongen gebruik van pen en papier. De Fylde Coast Academy Trust, dat tien scholen telt, werd vorige week getroffen door ransomware. Daardoor heeft de onderwijsinstelling beperkte toegang tot computers, laptops en printers. De scholen zijn voor veel routinetaken teruggevallen op pen en papier en het lesgeven vanuit tekstboeken, meldt The Gazette.

De BBC laat weten dat de tien locaties zijn teruggevallen op 'niet it-gebaseerde processen'. Naast systemen zijn ook de telefoonlijnen getroffen. De onderwijsinstelling heeft ouders opgeroepen om de scholen alleen als dat noodzakelijk is te benaderen. Het volledige herstel van de aanval zal naar verwachting weken in beslag nemen. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.