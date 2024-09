Privacy First vraagt Kamer om 'openbaar UBO-register' te verwerpen

Stichting Privacy First heeft de Tweede Kamer opgeroepen om niet akkoord te gaan met een 'de facto openbaar' UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Een deel van de gegevens van het UBO-register was openbaar. De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren. In 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het register een ernstige aantasting vormt van de grondrechten van burgers, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is.

Na de uitspraak besloot de KVK het UBO-register te sluiten. Vorig jaar juni presenteerde toenmalig minister Kaag van Financiën een wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register te beperken. "Het onderwerp van de wijzigingswet lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Daarbij spelen de recent tot stand gekomen nieuwe Europese regels een rol, die de regels inzake uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) en het register (UBO-register) ingrijpend zullen veranderen", aldus Privacy First in een brief aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

Volgens de stichting is het UBO-register een bron van zorgen voor mensen die betrokken zijn bij rechtspersonen en andere entiteiten die in het Handelsregister zijn ingeschreven. "Dat komt ook omdat het begrip ‘UBO’ zeer ruim is gedefinieerd, waardoor vele mensen zonder economisch belang bij een rechtspersoon of entiteit in dat register terechtkomen." Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de toegang. In het voorstel staat namelijk nog niet welke private partijen op grond van ‘legitiem belang’ toegang zullen krijgen tot het UBO-register.

Privacy First is bang voor dusdanig laagdrempelige en grootschalige toegang tot het UBO-register, dat dit register de facto openbaar wordt. "Dit nadat het Europees Hof van Justitie enkele jaren geleden juist (in een door Privacy First gesteunde zaak) had bepaald dat een openbaar, breed toegankelijk UBO-register in strijd is met het Europees privacyrecht", aldus de stichting.

Die noemt het op deze manier openbaar maken van het register disproportioneel en waarschuwt voor onaanvaardbare consequenties. "Privacy First heeft begrip voor de wens van de Europese en Nederlandse wetgever om misdaad te bestrijden. Dat betekent echter niet dat op willekeurige wijze grondrechten van burgers die bij goede doelen actief zijn ondergraven mogen worden."