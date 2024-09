Bunq moet tweeduizend euro van klant na opzeggen bankrelatie teruggeven

Bunq moet tweeduizend euro van een klant teruggeven nadat het de bankrelatie met de klant had beëindigd. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De bank heeft geen gronden om het geld te houden. De klant was sinds vorig jaar juli klant bij de bank. Begin augustus vorig jaar werd er geld op de rekening van de klant bijgeschreven, waarvan bunq beweerde dat het van bankhelpdeskfraude afkomstig was.

De bank besloot daarop de relatie met de klant te beëindigen en het geld op de rekening te bevriezen. De klant stelt dat hij op geen enkele wijze betrokken is bij de door de bank gestelde fraude, witwassen of andere illegale activiteiten. De beschuldigingen van de bank zijn ongefundeerd en onterecht, zo laat de klant tegenover het Kifid weten. Bunq houdt vol dat het om bankhelpdeskfraude gaat en daarom op verschillende gronden bevoegd is het geld onder zich te houden.

"Uitgangspunt is dat een rekeninghouder na beëindiging van de bancaire relatie recht heeft op uitbetaling van het resterende saldo; de rekeninghouder heeft immers een vordering op de bank tot uitbetaling van het saldo op zijn betaalrekening", aldus het Kifid. Volgens het klachteninstituut heeft bunq het onderzoek naar de bron van het saldo op de betaalrekening van de klant niet kunnen voltooien. Bunq kan zich dan ook niet beroepen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme om het saldo op de rekening niet uit te keren.

Verder bieden ook de Algemene Voorwaarden geen grondslag om het geld van de klant te mogen houden, omdat niet vaststaat dat er een legitieme claim van een derde op het saldo is, laat het Kifid verder weten. Bunq deed ook een beroep op de onzekerheidsexceptie van Artikel 6:37 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook hier krijgt de bank geen gelijk van het Kifid. "Gelet op het voorgaande is de klacht gegrond en dient de bank het bedrag van 2002,70 euro aan de consument uit te betalen", oordeelt het klachteninstituut. Bunq moet tevens de wettelijke rente over het bedrag betalen (pdf).