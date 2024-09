Securitybedrijf: monitor op mouse jigglers voor detectie Noord-Koreaanse it'ers

Bedrijven en organisaties doen er verstandig aan om op de aanwezigheid van 'mouse jigglers' te monitoren, omdat dit kan helpen bij het detecteren van Noord-Koreaans it-personeel, zo adviseert securitybedrijf Mandiant. De afgelopen maanden kwamen de Amerikaanse overheid en securitybedrijven met waarschuwingen voor Noord-Koreaanse it-ers die bij honderden Amerikaanse bedrijven als softwareontwikkelaars aan de slag zouden zijn gegaan.

Het gaat hierbij om 'remote jobs', waarbij de Noord-Koreanen gebruikmaken van valse identiteiten om voor de banen te solliciteren, aldus de autoriteiten. Vaak worden ze daarbij geholpen door personen in de Verenigde Staten, die bijvoorbeeld 'laptop farms' runnen. Nadat de it'ers zijn aangenomen geven ze aan hun nieuwe werkgever het adres van de laptop farm op, waar vervolgens de bedrijfslaptop naartoe wordt gestuurd. Vervolgens installeert de eigenaar van de laptop farm software op de laptop, zodat Noord-Koreaanse it'ers er op afstand gebruik van kunnen maken.

Het doel van de it'ers is om geld voor het Noord-Koreaanse regime te verdienen en toegang tot netwerken te behouden voor mogelijk toekomstig financieel misbruik. Ook zou de toegang kunnen helpen bij spionage, stelt Mandiant. Het securitybedrijf laat in een analyse weten dat het meerdere Noord-Koreaanse it'ers heeft ontdekt die van mouse jigglers gebruikmaken. Via dergelijke software is het mogelijk om activiteit op het systeem te simuleren.

Via de mouse jigglers kunnen de it'ers op meerdere laptops en profielen tegelijkertijd actief blijven. Veel van deze it'ers hebben meerdere banen en kunnen via de mouse jiggler zo bij alle werkgevers online lijken, aldus Mandiant. Het securitybedrijf adviseert dan ook om op de aanwezigheid van mouse jiggler software te monitoren. Onlangs werden nog medewerkers van een Amerikaanse bank wegens het gebruik van mouse jigglers ontslagen.

Verder adviseert Mandiant om alert te zijn bij het sollicitatieproces, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie om profielfoto's aan te passen en gebruik van VoIP-telefoonnummers. Ook moet worden gemonitord op vpn-software en remote administration tools. Bedrijven wordt tevens aangeraden om gebruik te maken van een hardwaregebaseerde multifactor voor multifactorauthenticatie, om zo fysieke toegang tot de bedrijfslaptop af te dwingen.