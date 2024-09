Kabinet houdt vast aan verbod op cashbetalingen boven 3.000 euro - update

Door Anoniem: Als je geld naar een bank brengt dan is het niet meer van jou. De bank bepaalt wat je er nog mee mag doen. En op elke zelfs false positive blokkeren ze alles. Sta je daar mooi als je net getankt hebt.



Het enige wat echt nog veilig is, waar je zelf over gaat, is cash.



De rest is niks meer waard.

Misschien spreek je voor jezelf. Tjsa...Ik vind het persoonlijk behoorlijke onzin die je verkoopt. Bovendien is het zo vaag als een dikke mistbank wat je roept overWelke rest? Kun je dat definiëren? En zo ja waar baseer je dat op? Jouw persoonlijke ervaring? Wel, niet de mijne, en al ruim 55 jaar niet. En ik durf in overwegende mate te stellen: óók niet de ervaring van de honderdduizenden rekeninghouders die zonder uitzondering dagelijks merken dat het betalen via een bankrekening een hoge mate van betrouwbaarheid kent en slechts in zeer hoge uitzondering daargelaten, probleemloos werkt. Of je nu een papieren overschrijving gebruikt met bijbehorende enveloppe of digitaal betaald.... No problem.