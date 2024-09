Kabinet houdt vast aan verbod op cashbetalingen boven 3.000 euro

Het kabinet blijft erbij dat contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro verboden moeten worden. Vandaag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel voor de invoering van een dergelijk verbod. Het verbod geldt niet voor transacties tussen particulieren. Gisteren liet staatssecretaris Jansen voor Openbaar Vervoer en Milieu tijdens een uitzending van Goedemorgen Nederland weten dat het verhogen van de limiet handig is voor bedrijven en er wel degelijk een reden is om een limiet van tienduizend euro aan te houden.

PVV, NSC en BBB zijn voorstander van een limiet van tienduizend euro en hebben een amendement ingediend waarover vandaag ook wordt gestemd. Het CDA had naar aanleiding van de uitspraken van Jansen (PVV) minister Heinen van Financiën om opheldering gevraagd. "De staatssecretaris noemde in de uitzending dat dit onderwerp geen onderdeel is van zijn portefeuille. Het kabinetsstandpunt is onveranderd: een limiet op contante betalingen van goederen vanaf 3.000 euro is een effectieve manier om witwasrisico’s aan te pakken en daarom belangrijk in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in Nederland", reageert de minister.

Volgens Heinen zijn de zaken die Jansen noemde betrokken bij het bepalen van de grens op 3.000 euro (pdf). "Zoals ik ook tijdens het recente wetgevingsoverleg heb aangegeven, is gezocht naar een juiste balans tussen het adresseren van witwasrisico’s, de toegankelijkheid van het betalingsverkeer en de lasten voor ondernemers", zo laat de minister verder weten.