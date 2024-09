Minister wil livefoto's bij automatische grenscontrole Schiphol 24 uur bewaren

De livefoto's die bij de automatische grenscontroles op Schiphol worden gemaakt moeten 24 uur worden bewaard, zo vindt minister Faber van Asiel en Migratie. Volgens de bewindsvrouw is dit nodig voor de veiligheid. Wat betreft het bewaren van deze foto's is er geen Europese standaard of richtlijn. Zo kent Frankrijk een dergelijke bewaartermijn niet en hanteert Duitsland een bewaartermijn van 48 uur.

De minister wil via een wetsvoorstel een grondslag voor de opslag van de foto's creëren. "Onderdeel van het grenscontroleproces is het vaststellen van de identiteit van reizigers. Hiervoor wordt op Schiphol onder meer gebruik gemaakt van geautomatiseerde grenscontroles via het Self Service Passportcontrol System (SSPC). Hier wordt vastgesteld of de aanbieder van het reisdocument ook de rechtmatige houder van het document is", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Onlangs vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over 'de grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole'. Met name GroenLinks-PvdA had vragen over de proportionaliteit van de maatregel. Faber gaf aan met een brief te komen waarin ze op de voorgestelde bewaartermijn ingaat. "De bewaartermijn is in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee vastgesteld. Zoals aangegeven in het debat weegt hun professionele oordeel zwaar bij mijn keuze voor de bewaartermijn", laat de minister weten.

"We hebben het hier over de biometrische gegevens van tienduizenden mensen die we 24 uur gaan opslaan, en we hebben geen onderbouwing waarom. Ja, omdat de Koninklijke Marechaussee het vraagt. En waarschijnlijk, dat is verschrikkelijk, zijn ze understaffed en moet het efficiënter, zodat ze beter hun werk kunnen doen. Maar we hebben geen idee om welke aantallen het gaat. Hoeveel mensen gaan we hiermee pakken? Is dit proportioneel?", stelde PvdA-GroenLinks-Kamerlid Kathmann de vraag.

Faber legt uit dat de bewaartermijn is vastgesteld op basis van de tijd die de Marechaussee nodig heeft voor het uitvoeren van nader onderzoek en gebaseerd is op de periode dat reizigers zich nog redelijkerwijs op de luchthaven kunnen bevinden. De minister noemt de bewaartermijn essentieel voor de grensbewaking. "Weliswaar zullen daarbij ook gegevens van goedwillende reizigers voor worden bewaard. Echter, gezien de zwaarwegende belangen van bestrijding van onrechtmatige grenspassage en strafbare feiten, en daarmee de nationale veiligheid, wordt de huidige bewaartermijn noodzakelijk en proportioneel geacht."