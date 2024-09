MoneyGram haalt systemen offline wegens beveiligingsincident

Betalingsverwerker MoneyGram heeft vorige week systemen wegens een beveiligingsincident offline gehaald, wat nog altijd gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst. Dat laat het bedrijf via X weten. Zondag meldde MoneyGram dat het te maken had met een netwerkstoring en een onderzoek naar de aard en omvang van het probleem had ingesteld. Gisteren verscheen er een nieuwe verklaring waarin de betalingsverwerker meldt dat het om een digitaal beveiligingsincident gaat.

Uit voorzorg zijn meerdere systemen offline gehaald. Inmiddels wordt samengewerkt met externe cybersecurity-experts en justitie, aldus de verklaring. Tevens meldt MoneyGram dat het bezig is om systemen weer online te brengen. Verdere details over het incident en de impact ervan zijn niet gegeven. De website van MoneyGram is op het moment van schrijven offline en kunnen er ook geen betalingen worden verwerkt omdat het MoneyGram-platform niet benaderbaar is.