KVK gaat telefoonnummers ondernemers in Handelsregister afschermen

De Kamer van Koophandel (KVK) gaat vanaf morgen telefoonnummers van ondernemers die zijn ingeschreven in het Handelsregister afschermen. Later dit jaar worden ook faxnummers uit het Handelsregister verwijderd. Dat heeft de KVK vandaag bekendgemaakt. Volgens de organisatie hebben veel ondernemers gevraagd om het afschermen van hun telefoonnummer, vooral vanwege ongewenste telefonische benadering door commerciële partijen.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. Volgens het ministerie hebben ingeschreven ondernemers de afgelopen jaren steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens gekregen. Gegevens die wettelijk verplicht openbaar moeten zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven.

Sinds de tweede helft van 2022 is het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon af te schermen, indien dat nodig is voor de veiligheid van één of meer personen op dat adres. Dat geldt ook als het geen woonadres is. Daarnaast kunnen bepaalde beroepsgroepen die met dreiging te maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld journalisten, hun bezoekadres preventief laten afschermen. In mei werd bekend dat ruim achtduizend eenmanszaken wegens dreiging hun bezoekadres hebben laten afschermen.

Het vorige kabinet had al aangegeven met een wetsvoorstel te komen om het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing te verbieden. Daarnaast wilde het vorige kabinet de financiering van het register aanpassen, waardoor ingeschreven ondernemers een vaste bijdrage per jaar gaan betalen.