Minister wil digitale meldplicht bij stadionverbod in heel Nederland inzetten

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid wil de digitale meldplicht voor personen met een stadionverbod in heel Nederland inzetten. Op dit moment wordt er met de meldplicht geëxperimenteerd in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht. Van Weel zegt tegenover De Telegraaf dat hij over de proef ’positieve signalen’ krijgt en de technologie daarom landelijk wil uitrollen. Of dat vanaf volgend seizoen lukt is onduidelijk, maar dat is wel de inzet, aldus de minister.

Het kabinet maakt structureel honderd miljoen euro extra beschikbaar voor de politie. Dat geld komt boven op de extra middelen voor de politie uit het hoofdlijnenakkoord. Een deel van het geld is bedoeld voor de snelle doorontwikkeling van de digitale meldplicht. De oplossing moet helpen bij het ontlasten van de politie. De minister wil de politie over de hele breedte ontlasten door meer in te zetten op innovatie, cybermiddelen en digitale opsporing.

"Dat kan heel simpel zijn. Met het automatisch opstellen van processen-verbaal, waarbij agenten worden geholpen door programma’s, bespaar je tijd, waardoor een agent meer tijd op straat kan zijn", laat de minister weten, die ook ’hoogtechnologische middelen' zoals drones noemt. Bij de huidige proef met de digitale meldplicht wordt er gewerkt met een klein draagbaar kastje dat de vingerafdruk van de persoon in kwestie leest. Met deze 'Mini-ID' kunnen meldplichtigen zich melden en wordt geregistreerd als iemand zich niet aan het gebiedsverbod houdt.