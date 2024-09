Rekenkamer publiceert binnenkort onderzoek naar storing defensienetwerk

De Algemene Rekenkamer publiceert binnenkort het onderzoek naar de storing in het NAFIN-netwerk van defensie, dat vorige maand voor allerlei problemen bij overheidsinstanties en Eindhoven Airport zorgde. "Momenteel voeren wij een onderzoek uit naar het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). De verwachte publicatiedatum is 7 november", zo laat de Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer weten (pdf).

Volgens de Rekenkamer liet de storing van eind augustus zien dat zeer veel overheidspartijen afhankelijk zijn van dit netwerk. "In Europa hebben vitale infrastructuren op zee en op het land steeds vaker te maken met sabotage en spionage. We onderzoeken daarom hoe de minister van Defensie ervoor zorgt dat het NAFIN weerbaar is tegen zowel fysieke als digitale cyberaanvallen." Het onderzoek van de Rekenkamer bestaat uit fysieke en digitale praktijktesten op het netwerk om zo te kijken directe kwetsbaarheden liggen.

Onlangs vroeg NSC minister Brekelmans van Defensie om opheldering over de storing. De bewindsman had eerder al aangegeven dat de storing was ontstaan door 'een fout in de softwarecode' wat voor een probleem in de tijdsynchronisatie op het netwerk zorgde. "Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij", verklaarde de minister verder.