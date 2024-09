Belgische overheid: tweestapsverificatie voorkomt 80 procent van hackings

De Belgische overheid is een nieuwe bewustzijnscampagne gestart waarbij het burgers oproept om tweestapsverificatie of tweefactorauthenticatie voor accounts in te schakelen. Dit voorkomt "tachtig procent van de hackings", aldus het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). "Met onze campagne hebben we één doel. Alle Belgen tweestapsverificatie laten gebruiken! Dat is onze grote ambitie", zegt Miguel De Bruycker, directeur-generaal van het CCB.

Dagelijks wordt minstens één bedrijf in ons land slachtoffer van een cyberaanval met ernstige gevolgen. De rode draad in vele ernstige cyberincidenten is het ontbreken van tweestapsverificatie. Maar liefst tachtig procent had voorkomen kunnen worden als 2FA werd gebruikt. We vragen het vandaag vriendelijk maar ook met veel aandrang ook aan bedrijven: activeer nu tweestapsverificatie overal waar het kan", gaat De Bruycker verder. "Het is mijn overtuiging dat we met die eenvoudige reflex de cyberveiligheid in België nog een heel stuk kunnen verhogen."

"Ben je overtuigd van het gebruik van tweestapsverificatie? Super! Deel deze sensibiliseringscampagne met je vrienden, familie en collega's. Zo inspireer je anderen om hetzelfde te doen. Samen maken we van België één van de minst kwetsbare landen in Europa op vlak van cybersecurity", aldus Safeonweb, een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België.