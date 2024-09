Meta verbreekt directe peering-relatie met Deutsche Telekom

Meta heeft de directe peering-relatie met Deutsche Telekom verbroken, zo laat het techbedrijf vandaag weten. Volgens de Duitse internetprovider verdraait Meta de feiten. Een Duitse rechtbank oordeelde in mei dat Meta de internetprovider voor datatransport twintig miljoen euro moet betalen (pdf). Sinds 2010 maakte Meta gebruik van het netwerk van Deutsche Telekom. In 2020 besloot Meta het contract met de internetprovider op te zeggen, omdat onderhandelingen over een lager tarief waren mislukt.

Deutsche Telekom bevestigde de opzegging van het contract, maar maakte ook duidelijk dat het tegen betaling ip-transitdiensten aan Meta zou blijven verlenen. Meta bleef gebruikmaken van het netwerk van Deutsche Telekom, maar betaalde geen rekeningen. Een Duitse regionale rechtbank oordeelde in mei dat Meta de rekeningen van in totaal twintig miljoen euro alsnog moest voldoen.

De onderhandelingen die daarop volgden hebben niet tot een resultaat geleid. Daarop laat Meta nu weten de directe peering-relatie met Deutsche Telekom te verbreken. "Directe peering-relaties stellen internetdiensten in staat om toegankelijk te zijn voor de klanten van telecomproviders. Wij, en veel andere internetbedrijven, hebben wereldwijd wederzijdse kosteloze (settlement-free) relaties met duizenden andere telecomproviders", aldus Meta.

Volgens het Amerikaanse techbedrijf zijn deze relaties de 'geaccepteerde wereldwijde standaard' en functioneren voor beide partijen 'settlement-free', omdat ze iedereen ten goede komen, gaat Meta verder. "Contentproviders zoals Meta investeren in producten en diensten die mensen willen gebruiken en telecomproviders zoals Deutsche Telekom verdienen door geld te rekenen voor internettoegang." Volgens Meta schept Deutsche Telekom een gevaarlijk wereldwijd precedent dat een risico vormt voor netneutraliteit.

Deutsche Telekom stelt dat Meta de feiten verdraait en dat al het dataverkeer van Meta tegen betaling via directe verbindingen werd verwerkt. "Tijdens de coronacrisis stopte Meta met betalen", aldus de provider. Die startte daarop een rechtszaak en kreeg gelijk van een regionale rechtbank. Om het geld niet te betalen besloot Meta het dataverkeer via een transitprovider naar het netwerk van Deutsche Telekom te routeren, in plaats van de eerdere directe route.

"Dit gaat niet alleen om een meningsverschil tussen twee bedrijven, maar om de vraag of de macht van de sterkste zegeviert op het internet of dat er een eerlijke balans is tussen alle betrokkenen. We hopen dat dit debat niet over de ruggen van de burgers wordt gevoerd. Zelfs een bedrijf als Meta staat niet boven de wet", laat de Duitse internetprovider weten.