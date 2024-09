Onderzoek: dealers verkopen auto's met gegevens vorige eigenaar

Europese autodealers verkopen voertuigen met daarop gegevens van de vorige eigenaar, zoals telefooninformatie, codes voor garagedeuren en adresgegevens. Dat stelt Privacy4Cars op basis van onderzoek. De organisatie bezocht tientallen autodealers in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland, waarbij gebruik werd gemaakt van mystery shoppers.

Auto's kunnen tegenwoordig allerlei gegevens van automobilisten verzamelen, zoals contacten, gespreksoverzichten, ontvangen berichten, navigatiegeschiedenis, adressen, codes voor garagedeuren, gebruikersprofielen en wachtwoorden. Zo blijkt dat veel tweedehands auto's opgeslagen thuisadressen en telefooninformatie bevatten. Volgens Privacy4Cars bevat tachtig procent van de verkochte tweedehands auto's persoonlijke data van de vorige eigenaar.

Autodealers zeggen wel de gegevens van de vorige eigenaar te verwijderen, maar blijken dit in de praktijk niet, of niet goed te doen, aldus Privacy4Cars. Het gaat zowel om de verkoop als verhuur van voertuigen. "De verwerkingsverantwoordelijke moet deze persoonsgegevens verwijderen. Het is een potentieel meldingsplichtig datalek als dit niet wordt gedaan. Het niet verwijderen van de persoonsgegevens van de betrokkenen uit voertuigen is in strijd met de AVG", zo laat het onderzoeksrapport weten.

In het rapport staat ook dat autodealers mogelijk niet aan de AVG-vereisten voldoen als ze op de 'subjectieve ervaring en kennis' van een willekeurige medewerker vertrouwen om de gegevens te verwijderen en hier eigenlijk gedocumenteerde processen voor zouden moeten gebruiken.