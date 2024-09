WordPress.org blokkeert WP Engine-klanten van updaten plug-ins

WordPress.org heeft hostingprovider WP Engine geblokkeerd, waardoor klanten van het bedrijf hun plug-ins en themes niet meer kunnen updaten of installeren. Vanwege de blokkade heeft securitybedrijf Patchstack besloten om tijdelijk geen informatie over kwetsbaarheden in plug-ins voor WordPress te publiceren. De blokkade volgt op een ruzie tussen WordPress.org en WP Engine.

WordPress.org biedt het gelijknamige contentmanagementsysteem waar zo'n 44 procent van alle websites op internet gebruik van maakt. WP Engine is een bedrijf dat klanten 'managed WordPress hosting' biedt. Klanten kunnen via het platform van WP Engine een eigen WordPress-site starten en meteen bij de provider hosten. Matt Mullenweg, mede-ontwikkelaar van WordPress en ceo van Automattic, dat via WordPress.com ook WordPress-hosting aanbiedt, noemde WP Engine onlangs 'een kanker voor WordPress'.

Volgens Mullenweg biedt WP Engine klanten een slechte ervaring en profiteert van het bedrijf van de verwarring, doordat mensen denken dat WP Engine WordPress is. Mullenweg stelde dan ook dat WP Engine een trademark-licentie nodig heeft om WordPress-hosting te blijven aanbieden. Vervolgens stuurde WP Engine een 'cease and desist' brief naar Automattic waarin het bedrijf en Mullenweg werden verzocht om de 'valse en schadelijke' verklaringen over WP Engine in te trekken en dergelijke uitspraken niet meer te doen.

In afwachting van de juridische claims en rechtszaken tegen WordPress.org heeft het platform nu besloten om WP Engine geen toegang meer tot de resources van WordPress.org te geven. Hierdoor kunnen klanten van WP Engine onder andere geen plug-ins en themes meer installeren of updaten, zo blijkt uit de statuspagina. De situatie is voor WordPress-securitybedrijf Patchstack aanleiding om voorlopig geen informatie over nieuwe kwetsbaarheden in plug-ins te publiceren.