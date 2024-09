Tor Project en privacy-OS Tails gaan samenwerken voor groter bereik

Het Tor Project, de organisatie achter Tor Browser en het Tor-netwerk, en het op privacygerichte besturingssysteem Tails gaan samenwerken. Dit moet voor een groter bereik zorgen en het sneller integreren van features van de ene naar de andere tool. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Daarnaast biedt het allerlei privacygerelateerde tools. Eind vorig jaar benaderden de Tails-ontwikkelaars het Tor Project met het idee om samen te gaan. Het ontwikkelteam van Tails liep tegen de grenzen van de bestaan structuur aan en zagen in het Tor Project een omgeving in verder te kunnen groeien.

Volgens het Tor Project een logische stap, omdat beide tools elkaar aanvullen. Tor Browser biedt bescherming tijdens het browsen, Tails richt zich op de bescherming van het besturingssysteem. Beide tools worden in repressieve regio's vaak tegelijkertijd gebruikt, aldus het Tor Project. Het samengaan van beide projecten moet dan ook leiden tot een uitgebreide oplossing voor individuen die in risicovolle omgevingen bescherming op netwerk- en systeemniveau nodig hebben.

Het Tor Project biedt ook trainingen, die zich voornamelijk op de browser richten. Met de samenwerking kan tijdens deze trainingen ook Tails worden meegenomen, wat ook voor meer zichtbaarheid van het OS moet zorgen. Tails is minder bekend dan Tor. "Door Tails onder de paraplu van het Tor Project te brengen, kunnen we deze krachtige tool aan meer individuen en groepen introduceren die tijdens hun werk in vijandige omgevingen anoniem moeten blijven", aldus het Tor Project.