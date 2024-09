GroenLinks-PvdA vraagt minister om meer ict-kennis bij top vitale instellingen

GroenLinks-PvdA heeft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd hoe hij gaat zorgen voor meer ict-kennis bij de top van vitale instellingen. Aanleiding is berichtgeving dat een cyberaanval pensioenuitvoerder APG maandenlang kan platleggen. Dit blijkt uit een rapport van Schuberg Philis, dat onderzoek deed naar hoe snel APG van een aanval zou kunnen herstellen.

De Limburger berichtte over het rapport en kreeg van anonieme bronnen te horen dat de leiding bij APG verkeerde beslissingen neemt en geen ict-kennis heeft om dit te snappen. "De bestuurders hebben geen verstand van zaken, maar ze draaien wel aan de knoppen", laat een medewerker van APG tegenover de krant weten. Eerder stelde Nieuw Sociaal Contract Kamervragen over de situatie bij pensioenuitvoerder en nu heeft ook GroenLinks-PvdA dat gedaan.

"Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat er meer ict-kennis komt aan de top van kritieke instellingen? Is het versterken van de rol van de functionaris gegevensbescherming hiervoor voldoende? Kan er desnoods vanuit het Rijk bijgesprongen worden met ict-expertise als die expertise aan de bestuurstafel mist?", vragen GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Stultiens. De minister moet ook duidelijk maken hoe hij betrokken is bij het oplossen van de kwetsbaarheden bij APG en of hij bekend is met andere vitale instellingen die met zulke kwetsbaarheden te maken hebben.

"Deelt u de opvatting dat het veilighouden van álle kritische ict-infrastructuur waar mensen afhankelijk van zijn, bijvoorbeeld voor hun pensioen, gezondheid of inkomen, een overheidstaak is?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook weten of Heijum bereid is andere vitale instellingen aan te moedigen al dan niet financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van diepgravende analyses van hun ict-kwetsbaarheden. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.