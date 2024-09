RDI onderzoekt assetmanagement bij digitale infrastructuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat de komende maanden onderzoeken hoe bedrijven in de digitale infrastructuur met assetmanagement omgaan. Zo wordt gekeken organisaties inzicht hebben in hun vitale infrastructuur, oftewel de assets die essentieel zijn voor de levering van hun diensten. "Als je niet weet wat je hebt, kan je het ook niet beheersen", aldus de toezichthouder. Het kan dan gaan om vulnerability scans, waarmee kwetsbaarheden in systemen en applicaties kunnen worden gevonden.

Volgens de RDI lijken veel bedrijven op papier hun assetmanagement op orde te hebben, maar blijkt uit eerdere inspecties dat er vaak nog verbeterpunten zijn in de praktijk. Tijdens de inspecties wordt ook op locatie beoordeeld hoe processen en procedures daadwerkelijk worden toegepast. "Dit houdt in dat we nagaan of concrete assets, zoals firewalls, correct zijn geregistreerd. We onderzoeken niet alleen of een asset in de systemen is opgenomen, maar ook of de geregistreerde assets daadwerkelijk bestaan", legt de toezichthouder uit.

De RDI maakt gebruik van een toetsingskader gebaseerd op de best practice ISO 27001. Hierbij ligt de nadruk op verschillende elementen, zoals het beheer van bedrijfsmiddelen, beveiliging in leveranciersrelaties, systeem- en netwerkbeveiliging en het beheer van dreigingen en kwetsbaarheden. De resultaten van de inspecties worden in het eerste kwartaal van vorig jaar gedeeld en kunnen als leidraad dienen voor verdere verbetering in de sector.