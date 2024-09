Beveiligingslek in VLC media player kan aanvaller code laten uitvoeren

Een kwetsbaarheid in VLC media player maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code met rechten van de aangevallen gebruiker uit te voeren. Om misbruik van het beveiligingslek te maken zou een aanvaller het doelwit een speciaal geprepareerde malafide mms-stream moeten laten openen. Een update is sinds juni beschikbaar. De Duitse overheid kwam gisteren met een waarschuwing voor het beveiligingslek. De impact daarvan is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.8.

Het probleem is verholpen in VLC media player 3.0.21. Deze versie verscheen afgelopen juni. Tot het moment de patch is geïnstalleerd wordt aangeraden om geen mms-streams van onvertrouwde derde partijen te openen of de VLC-browserplug-ins uit te schakelen. VideoLAN, ontwikkelaar van de mediaspeler, is niet bekend met misbruik van de kwetsbaarheid. Dit jaar heeft VideoLAN pas twee beveiligingsbulletins uitgebracht. Het andere probleem betreft een beveiligingslek in de iOS-versie waardoor een denial of service mogelijk is.