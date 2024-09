Onderzoekers konden miljoenen Kia's via webportaal overnemen

Een kwetsbaarheid in een dealerportaal van Kia maakte het mogelijk om miljoenen auto's van de fabrikant over te nemen. Alleen het weten van het kentekennummer was voldoende voor de onderzoekers om de locatie van de auto te achterhalen, die te ontgrendelen en te starten. Kia heeft het probleem inmiddels verholpen.

Kia biedt bij verschillende modellen Kia Connect, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om de auto op afstand via een app te openen en starten. Hiervoor moet een voertuigidentificatienummer (VIN of chassisnummer) worden gekoppeld aan een account. Dealers kunnen dit via een speciaal dealerportaal voor hun klanten doen, waarbij een voertuig op basis van het VIN-nummer aan een klantaccount wordt gekoppeld. Klanten moeten zich daarnaast via een aparte klantensite bij de autofabrikant registreren.

De onderzoekers ontdekten dat ze zich via het HTTP-request waarmee Kia-eigenaren zich bij de autofabrikant kunnen registreren zich ook als dealer kunnen registreren. Vervolgens was het mogelijk om via de dealerportaal informatie van Kia-eigenaren op te vragen, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarna konden de onderzoekers de eigenaar onteigenen en zichzelf eigenaar van de betreffende Kia maken en zo via de app bedienen.

In totaal ontdekten de onderzoekers vier HTTP-requests om toegang tot een KIA te krijgen. "De vier HTTP-requests waren te gebruiken om commando's naar bijna elke Kia te sturen die na 2013 is gemaakt, waarbij alleen het kentekennummer voldoende was", aldus de onderzoekers. Eigenaren kregen geen bericht dat er toegang tot de auto was verkregen of dat hun toegangspermissies waren aangepast.

"Kwetsbaarheden zullen aanwezig blijven in auto's, want net zoals Meta een code-aanpassing kan doorvoeren waardoor iemand je Facebookaccount kan kapen, kunnen autofabrikanten hetzelfde doen voor je voertuig", concluderen de onderzoekers. Kia werd in juni ingelicht en kwam uiteindelijk met een oplossing voor het beveiligingslek. De fabrikant stelt dat er geen misbruik van is gemaakt.