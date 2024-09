Vodafone beboet voor illegaal gebruik van verkeersgegevens klanten

Vodafone heeft wegens het jarenlang illegaal gebruik van verkeersgegevens van klanten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een boete van 160.000 euro gekregen. De verkeersgegevens werden door Vodafone gepseudonimiseerd en samengevoegd tot tellingen van groepen mensen op een bepaald moment binnen een bepaald gebied.

Een aanbieder van mobiliteitsinformatie kreeg via een softwaresysteem toegang tot deze tellingen, waar deze zoekopdrachten op kon uitvoeren. "Verkeersgegevens zijn privacygevoelig, omdat het bijvoorbeeld informatie geeft over de locaties van bellers en tijdstippen van telefoongesprekken. Vodafone mag deze gegevens alleen gebruiken voor wettelijk toegestane doelen, zoals haar eigen facturering. Vodafone had de verkeersgegevens niet intern mogen verwerken voor dit samenwerkingsproject", aldus de RDI.

Volgens de toezichthouder heeft Vodafone met de verwerking de Telecommunicatiewet overtreden. De overtreding duurde van medio 2013 tot augustus 2019. In deze periode zijn de verkeersgegevens gebruikt van een groot aantal abonnees. Het samenwerkingsproject van Vodafone en de aanbieder van mobiliteitsinformatie is op 1 augustus 2019 op initiatief van Vodafone beëindigd. De RDI heeft nadien geen dergelijke overtredingen meer geconstateerd bij Vodafone.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de toezichthouder verschillende zaken meegewogen, waaronder de duur van de overtreding en het grote aantal abonnees waarvan de gegevens zijn gebruikt. Als verzachtende omstandigheden noemt de RDI voorzorgsmaatregelen die Vodafone had genomen, om te zorgen dat er geen ruwe verkeersgegevens bij de aanbieder terecht zouden komen. Ook het zelf stoppen van de overtreding door Vodafone en de door Vodafone verleende medewerking aan het onderzoek heeft de RDI als verzachtende omstandigheden meegewogen.