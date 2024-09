Thunderbird vraagt publiek om hulp bij ontwikkeling Androidversie

De ontwikkelaars van Thunderbird hebben het publiek opgeroepen om te helpen bij de ontwikkeling van de Androidversie van de e-mailclient. Er wordt gezocht naar personen die kunnen helpen bij het verlenen van support aan eindgebruikers, testen van de software, vertalen, ontwikkelen van de e-mailclient zelf, promotie en financiële support. "Als een opensourceproject kunnen we niet slagen zonder de fantastische vrijwilligers die ons helpen", aldus Monica Ayhens-Madon van het Thunderbird-ontwikkelteam.

Thunderbird is al jaren beschikbaar voor desktops, maar een mobiele versie ontbrak, ook al was dit iets waar gebruikers al lang om vragen. In plaats van een geheel nieuwe app te ontwikkelen besloot het Thunderbird-team e-mailclient K-9 Mail als basis te gebruiken. De Androidversie van Thunderbird zal volgens Ayhens-Madon binnenkort verschijnen.

"Door Thunderbird financieel te ondersteunen investeer in je opensourcesoftware die je privacy respecteert en je controle over je data geeft. Elke bijdrage hoe klein ook, helpt onze onafhankelijkheid te behouden en trouw te blijven aan onze missie", besluit Ayhens-Madon.