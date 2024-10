Nederland neemt nieuw model paspoort en identiteitskaart in gebruik

Nederland heeft een nieuw model paspoort en identiteitskaart in gebruik genomen die over nieuwe echtheidskenmerken beschikt. Dit is in lijn met de nieuwste (inter)nationale standaarden en wet- en regelgeving. Ook is een aantal wijzigingen doorgevoerd om eenheid in de familie van Nederlandse reisdocumenten te behouden. "De wijzigingen helpen om fraude, misbruik en vervalsing tegen te gaan", aldus de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De nieuwe identiteitskaart bevat een grotere hoofdfoto, tactiele elementen voor personen met een visuele beperking, kleine kleurenfoto en de Nederlandse vlag. Op de chip van de identiteitskaart is de hoofdfoto in groter formaat opgenomen. In het geval van het nieuwe paspoort staat de kleurenfoto op pagina drie, zijn er ook tactiele elementen toegevoegd en een kleine kleurenfoto op de houderpagina. Ook bevat de chip een grotere hoofdfoto. Op de titelpagina (achterzijde houderpagina) staan documentnummer, lengte en naam partner.

De huidige identiteitsdocumenten zijn gewoon te gebruiken totdat ze verlopen. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart wordt het nieuwe model geleverd, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.