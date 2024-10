Thunderbird start eerste publieke bètatest van Androidversie

Thunderbird is de eerste publieke bètatest van de Androidversie gestart en de makers van de e-mailclient zoeken testers. Daarbij maakt het niet uit of mensen wel of geen ervaring hebben met het testen van bètaversies, zegt Monica Ayhens-Madon van het Thunderbird-ontwikkelteam.

Thunderbird is al jaren beschikbaar voor desktops, maar een mobiele versie ontbrak, ook al was dit iets waar gebruikers al lang om vragen. In plaats van een geheel nieuwe app te ontwikkelen besloot het Thunderbird-team e-mailclient K-9 Mail als basis te gebruiken en die tot Thunderbird voor Android door te ontwikkelen. De eerste publieke bèta van de Androidversie is nu beschikbaar.

In de derde week van oktober verschijnt de eerste release candidate en in de vierde week van oktober moet de release versie verschijnen. De bètaversie is te downloaden via de Google Play Store. De laatste pre-release versie is te vinden op de Github Releases pagina. Het ontwikkelteam is nog bezig met de APK-bestanden die via appstore F-Droid zullen worden aangeboden.