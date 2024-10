Overheid gaat tijdelijk passagiersgegevens alle intra-EU vluchten verwerken

De overheid gaat wegens de NAVO-top in Den Haag volgend jaar en 'huidige terroristische dreiging' van alle intra-EU vluchten passagiersgegevens verwerken. De vorig jaar ingevoerde selectie van intra-EU vluchten op Nederlandse luchthavens wordt opgeheven. Dat laat minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten (pdf). Een intra-EU vlucht is een vlucht door een luchtvaartmaatschappij die vanuit een andere lidstaat, zonder tussenlandingen op het grondgebied van een derde land, aankomt in Nederland of vanuit Nederland vertrekt.

De Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) verplicht luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben de PNR-richtlijn tot nationale wetgeving verwerkt. In Nederland zorgt de wet ervoor dat gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland vijf jaar lang worden bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2022 dat de geldigheid van de richtlijn niet in het geding is, maar dat er wel moet worden voldaan de fundamentele mensenrechten. Daardoor moest de PNR-richtlijn zo worden geïnterpreteerd dat er belangrijke beperkingen gelden voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Het kabinet kondigde daarop verschillende aanpassingen aan. Zo zou de Passagiersinformatie-eenheid Nederland alleen nog intra-EU vluchten van geselecteerde Nederlandse luchthavens verwerken.

Volgens minister Van Weel is het vanwege de NAVO-top die volgend jaar juni in Den Haag plaatsvindt en de 'huidige terroristische dreiging in Nederland' nodig om van alle intra-EU vluchten de passagiersgegevens te verwerken. "Met deze opschorting wordt enerzijds beoogd om voorbereidingshandelingen van terroristen tijdig te onderkennen, in het bijzonder het in-en uitreizen van mogelijke terroristen via de lucht. Anderzijds worden deze passagiersgegevens gebruikt in het kader van opsporen, onderzoeken en vervolgen, indien er ondanks alle inspanningen toch een aanslag plaatsvindt", aldus de bewindsman.

De opschorting van een selectie op intra-EU vluchten geldt ten minste tot de zomer van volgend jaar. Daarna wordt geëvalueerd of er nog steeds sprake is van een 'reële en actuele of voorzienbare dreiging'. "Indien er géén sprake meer is van dergelijke dreiging, zal in de zomer van 2025 een selectie gemaakt worden van intra EU-vluchten" stelt de minister.