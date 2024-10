Storing Defensienetwerk veroorzaakt door fout in standaard netwerkonderdeel

Een softwarefout in een standaard netwerkonderdeel van het Defensienetwerk NAFIN zorgde voor de grote storing waar allerlei overheidsinstanties en Eindhoven Airport eind augustus mee te maken kregen. De leverancier heeft inmiddels een update uitgebracht om het probleem te verhelpen en Defensie heeft tijdelijk de configuratie van netwerkonderdelen aangepast die betrokken zijn bij tijdsynchronisatie. Dat laat staatssecretaris Tuinman van Defensie op Kamervragen van Nieuw Sociaal Contract (NSC) weten.

"De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Door een fout in de softwarecode is een probleem ontstaan in de tijdsynchronisatie op het netwerk. Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij", verklaarde minister Brekelmans van Defensie eerder over de oorzaak van de storing.

Tuinman is nu met iets meer informatie gekomen. "De foute softwarecode zat in een redundant uitgevoerde netwerkcomponent die Defensie als standaardproduct van een leverancier inzet. Defensie heeft geen zicht op hoe deze softwarefout in dit standaardproduct bij de leverancier is ontstaan. De leverancier heeft een nieuwe versie van de software geleverd waarin dit probleem is opgelost."

De staatssecretaris zegt dat Defensie nog onderzoekt hoe de fout tot de grote storing heeft kunnen leiden. "Er is geen indicator gevonden die duidt op betrokkenheid van een kwaadwillende partij. Dit betreft een voorlopige conclusie", voegt Tuinman toe. De staatssecretaris stelt ook dat verstoringen, zoals door fouten in software, nooit volledig uitgesloten kunnen worden.

Naar aanleiding van de storing heeft Defensie tijdelijk aanpassingen doorgevoerd in de configuratie van netwerkonderdelen die betrokken zijn bij tijdsynchronisatie. Het NAFIN-netwerk is voorzien van beveiligingsmaatregelen tegen 'time spoofing'. Door de doorgevoerde aanpassingen is de kans op een soortgelijke grote storing verkleind, aldus Tuinman. "Deze wijziging heeft echter weer andere nadelen waar ik vanwege veiligheidsredenen geen details over kan verstrekken. Onderdeel van de evaluatie is het heroverwegen wat het optimale ontwerp is van de configuratie van de netwerkcomponenten", legt de staatssecretaris verder uit (pdf).