Cel voor deurwaarder Belastingdienst die persoonsgegevens verkocht

Een 37-jarige man die als deurwaarder bij de Belastingdienst werkte en tegen betaling kentekens en burgerservicenummers aan derden verkocht is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Ook mag de man gedurende vijf jaar niet als ambtenaar aan de slag. Voor zijn werk als deurwaarder had de man met zijn account toegang tot verschillende systemen.

De verdachte gebruikte deze toegang voor het opzoeken van kentekens en burgerservicenummers, zo blijkt onder meer uit de loggegevens van zijn account. Dit gebeurde buiten kantooruren. Deze informatie verkocht hij aan twee andere personen. Met dit geld deed hij boodschappen. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan passieve ambtelijke omkoping, computervredebreuk en witwassen.

"Het illegaal verstrekken aan derden van persoonsgegevens kan grote risico’s met zich brengen voor de mensen waarvan de gegevens worden verstrekt. De verdachte had moeten begrijpen dat er een reëel risico bestond dat de door hem verstrekte gegevens niet voor legale doelen zouden worden gebruikt", aldus de rechter. Die stelt dat de verdachte door zo te handelen op grove wijze het in hem als ambtenaar gestelde vertrouwen heeft beschaamd.

Eén van de kentekens die de verdachte heeft opgezocht, was van een auto die betrokken was bij een rip deal van een partij cocaïne. Ook is gebleken dat kort nadat hij twee kentekens en bijbehorende persoonsgegevens opzocht, de persoon op wiens naam die kentekens stonden in de nabijheid van zijn woning is geliquideerd. Volgens de rechter ontbreekt een directe link tussen de verdachte en de georganiseerde misdaad, maar geeft het dossier aanleiding tot een vermoeden dat het handelen van de verdachte aan die georganiseerde misdaad heeft bijgedragen, met grote gevolgen.