Rackspace waarschuwt klanten voor inbraak op eigen monitoringplatform

Criminelen zijn erin geslaagd om in te breken op webservers van hostingbedrijf Rackspace, zo heeft het bedrijf aan klanten laten weten. De aanvallers maakten gebruik van een kwetsbaarheid in het SL1-monitoringplatform van ScienceLogic dat Rackspace gebruikt. De kwetsbaarheid was op het moment van de aanval onbekend, aldus Rackspace tegenover verschillende media.

Volgens het hostingbedrijf worden de getroffen systemen gebruikt voor het genereren van interne performancerapporten en blijkt uit forensisch onderzoek dat er geen toegang tot klantconfiguraties of hun gehoste data is verkregen. Wel hadden de aanvallers toegang tot monitoringinformatie met een 'low-security sensitivity'. Waar deze informatie precies uit bestond laat Rackspace niet weten.

Wel zegt het hostingbedrijf dat alle getroffen klanten zijn ingelicht en die geen verdere stappen hoeven te ondernemen. Vanwege de aanval hadden klanten geen toegang tot het monitoringdashboard. De kwetsbaarheid die de aanvallers gebruikten bevond zich in een niet nader genoemde 'third-party utility' die met het SL1-platform wordt meegeleverd. Het probleem is inmiddels door ScienceLogic verholpen. ScienceLogic laat aan The Register weten dat er geen CVE-nummer voor de kwetsbaarheid is uitgegeven.