UBlock-ontwikkelaar verwijdert lite-versie adblocker van Mozilla Add-ons

UBlock-ontwikkelaar Raymond Hill heeft de lite-versie van zijn adblocker van Mozilla Add-ons verwijderd, nadat dit eerder ten onrechte door Mozilla zelf werd gedaan. UBlock Origin is veruit de populairste Firefox-extensie, met meer dan 8,4 miljoen gebruikers. De nummer twee, Video DownloadHelper, volgt op afstand met 1,9 miljoen gebruikers, wat aangeeft hoe populair uBlock Origin is.

De manier waarop extensies in onder andere Google Chrome en Mozilla Firefox werken staat beschreven in een Manifest. Lange tijd werkten browsers met Manifest V2, maar Google is bezig om deze versie uit te faseren en te vervangen door Manifest V3. Deze versie kent echter allerlei beperkingen voor voornamelijk adblockers. Er is geen Manifest V3-versie van uBlock Origin beschikbaar.

Vanwege de nieuwe Manifest V3-regels lanceerde Hill twee jaar geleden een 'lite' versie van de adblocker genaamd uBlock Origin Lite. Dit is een beperkte versie van uBlock Origin met minder mogelijkheden. Huidige gebruikers van uBlock Origin zullen niet automatisch naar de lite-versie worden overgezet, omdat er te grote verschillen zijn. Mozilla heeft aangegeven Manifest V2 voorlopig te blijven ondersteunen.

De lite-versie van de adblocker is echter ook beschikbaar voor Firefox-gebruikers en was te downloaden via addons.mozilla.org. Ruim vijfduizend Firefox-gebruikers hadden dit gedaan. Onlangs kreeg Hill twee e-mails van Mozilla dat zijn nieuwste versies van uBlock Origin Lite niet aan de regels voldeden. Zo zou de extensie geen privacybeleid hebben en 'geen toegang voor dataverzamelen' vragen, ook al doet de extensie dit helemaal niet.

Hill liet weten dat hij geen 'tijd of motivatie' had om aan 'deze nonsens' te verspillen. Mozilla verwijderde de recente versies van uBlock Origin Lite en liet alleen de allereerste versie staan. Een aantal dagen later liet Mozilla in een reactie op de kritiek van Hill weten dat het inderdaad om een fout ging en de beslissing incorrect was. Daarop werden de nieuwe versies van de extensie weer teruggeplaatst. De uBlock-ontwikkelaar is naar eigen zeggen helemaal klaar met het controleproces van Mozilla en heeft nu besloten uBlock Origin Lite van addons.mozilla.org te verwijderen en de extensie zelf via GitHub te hosten.