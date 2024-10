Minister: back-upplan cruciaal als systemen lange tijd niet bereikbaar zijn

Het is cruciaal om een back-upplan te hebben voor wanneer systemen lange tijd niet bereikbaar zijn, zo liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid vandaag tijdens zijn toespraak op de ONE Conference in Den Haag weten. Van Weel merkte op dat het een grote prioriteit voor hem is om Nederland weerbaarder te maken tegen crises en aanvallen van buiten. "Het kabinet trekt 42 miljoen uit om weerbaarder te worden tegen digitale aanvallen en cybercrime", liet de bewindsman weten.

"Onze wereld is sterk gedigitaliseerd en dat geldt zeker voor Nederland", ging Van Weel verder, die toevoegde dat dit zowel voor- als nadelen heeft. "Want wat als we te maken krijgen met een cyberaanval? Wat als onze systemen uitvallen? Kunnen mensen zich dan nog redden? Wie heeft er tegenwoordig nog contant geld in huis? Het lijkt niet nodig, maar bij een cybercrisis zou het wel eens een eerste levensbehoefte kunnen zijn. Dat besef wil ik graag laten doordringen."

De minister stelde ook dat absolute veiligheid niet bestaat. "Het is de realiteit dat je niet alles voor kunt zijn. Soms gaat het mis. We moeten kunnen omgaan met die werkelijkheid van cyberincidenten. Ik zei het al eerder: get used to it. En nog belangrijker: deal with it." Hij wees daarbij naar de grote storing in het Defensienetwerk NAFIN, wat voor problemen bij overheidsinstanties en Eindhoven Airport zorgde.

"Het is dan ook cruciaal dat we een back-upplan hebben, voor wanneer systemen tijden niet bereikbaar zijn", aldus de bewindsman. "En dat we de oorzaak zo snel mogelijk kunnen opsporen en weer back in business komen." De minister sloot zijn toespraak af met een oproep aan organisaties om oefenen, trainen en opleiden een structureel onderdeel van de cybersecurity-aanpak te maken.