Duitse overheid adviseert passkeys in plaats van wachtwoorden

De Duitse overheid adviseert gebruikers en organisaties om passkeys in plaats van wachtwoorden te gebruiken, omdat die veiliger en eenvoudiger te gebruiken zouden zijn. "We moeten cybersecurity zo eenvoudig mogelijk maken en tegelijkertijd ook robuust. Passkeys zijn een perfect voorbeeld van hoe technische oplossingen zijn te gebruiken om technische uitdagingen aan te gaan", zegt Claudia Plattner, hoofd van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Plattner zijn passkeys de toekomst.

Passkeys zouden wachtwoorden moeten vervangen en zijn gebaseerd op de Web Authentication (WebAuthn) standaard. Ze maken gebruik van public key cryptography. Gebruikers moeten eerst op hun computer of smartphone een passkey voor een account of website genereren. De bijbehorende private key blijft op het toestel van de gebruiker, terwijl de bijbehorende public key door de website of app wordt opgeslagen.

Het toestel van de gebruiker genereert vervolgens een signature gebaseerd op de private key die bij het inloggen wordt verstuurd. Tijdens het inloggen gebruikt de website of app waarop wordt ingelogd de public key om de signature van de private key te verifiëren. Volgens het BSI blijkt uit onderzoek dat de voordelen die passkeys bieden nog weinig bekend zijn. De Duitse overheidsinstantie roept online providers op om bewustzijn over passkeys te vergroten en ze effectiever te promoten.

"Passkeys moeten aan gebruikers worden gepresenteerd als een eenvoudige en veilige inlogmethode. Daarnaast kan de eenvoudige installatie en het gemakkelijke gebruik van passkeys worden benadrukt", laat het BSI weten. Er is ook de nodige kritiek op passkeys. Zo waarschuwde Proton eerder dit jaar nog dat de manier waarop Apple en Google passkeys hebben geïmplementeerd een valstrik is en alleen bedoeld om mensen in de ecosystemen van de techbedrijven vast te houden. Het risico van vendor lock-in is vaker genoemd. Ook zijn er privacyzorgen