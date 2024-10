RVO lanceert portaal met overheidssubsidies voor cybersecurityprojecten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een portaal gelanceerd waar informatie is te vinden over Nederlandse en Europese subsidies voor de ontwikkeling van cybersecurityprojecten. Dit moet volgens de RVO bedrijven en onderzoeksinstellingen helpen bij innovatieprojecten voor cybersecurity. De Cybersecurity Funding Portal is ontwikkeld door dcypher en NEXIS NCC-NL, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Cybersecurity.

Via de portal kunnen bedrijven zoeken op thema’s, organisatietype en de ontwikkelfase van hun project, om zo geschikte subsidies voor hun cybersecurity-oplossingen te vinden. "In de praktijk zien we dat veel ondernemers vastlopen in de grote hoeveelheid cybersecurity-innovatiesubsidies op regionaal, nationaal en Europees niveau. Het vinden van passende subsidies kost veel tijd en kan ingewikkeld zijn. De nieuwe portal biedt hiervoor een overzichtelijke oplossing", aldus Eddy Boot, directeur van dcypher.

Dcypher is een cybersecurityplatform voor onderzoek en ontwikkeling van cybersecurity in Nederland. Het is opgericht door de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Onderwijs en het NWO-gebied Exacte Wetenschappen. De Cybersecurity Funding Portal biedt ook maatwerkondersteuning van RVO-adviseurs. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen bij deze adviseurs terecht voor advies over financieringsmogelijkheden, uitleg over subsidievoorwaarden en inzicht in het aanvraagproces.

"Het is belangrijk dat Nederland meer cyberweerbaar wordt. Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder en kunnen een grote impact hebben op onze digitaliserende economie en samenleving. Bedrijven, inclusief het mkb, lopen dan risico’s zoals financiële schade, datalekken en reputatieverlies", aldus de RVO. "Innovatie in cybersecurity is cruciaal om de cyberweerbaarheid te vergroten. Met de Cybersecurity Funding Portal krijgen bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen sneller en makkelijker toegang tot de benodigde subsidies om hun projecten te realiseren."