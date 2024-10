Thunderbird ontving vorig jaar 8,6 miljoen dollar van 300.000 donateurs

Thunderbird heeft vorig jaar 8,6 miljoen dollar aan donaties ontvangen, afkomstig van meer dan driehonderdduizend donateurs, zo hebben de makers van de e-mailclient bekendgemaakt. Voornamelijk Duitse en Amerikaanse Thunderbird-gebruikers doneren. Het gemiddelde donatiebedrag bedroeg 16,90 dollar, zo staat in het vandaag verschenen jaarverslag. Thunderbird is een populair alternatief voor Microsoft Outlook en is gratis te gebruiken.

Het Thunderbird-ontwikkelteam riep gebruikers eerder op om te doneren, aangezien het zonder donaties niet mogelijk is om de software verder te ontwikkelen. De oproep die eind 2022 werd gedaan zorgde dat jaar voor een record aan donaties, namelijk 6,4 miljoen dollar, tegenover 2,8 miljoen dollar in 2021. Gebruikers blijven echter geven, want in 2023 werd de 8,6 miljoen dollar gehaald, een stijging van bijna 35 procent ten opzichte van 2022.

Het zijn vooral kleine donaties waar Thunderbird het van heeft. 61 procent van de donateurs doneerde twintig dollar of minder. 95 procent van de transacties zat onder de 35 dollar. In totaal telde de e-mailclient 56 'super givers', die elk meer dan duizend dollar doneerden. In totaal ontving Thunderbird 515.000 donaties afkomstig van 300.000 personen. 22 procent van de donaties werd gedaan door Duitse gebruikers, gevolgd door Amerikaanse gebruikers met vijftien procent.

Bijna zeventig procent van de donaties werd uitgegeven aan personeelskosten, gevolgd door infrastructuur en operationele diensten met veertien procent. Die zijn volgens de ontwikkelaars nodig om Thunderbird onder 'tientallen miljoenen' gebruikers te verspreiden. De ontwikkelaars herhalen in het jaarverslag hun kernwaarden, waaronder privacy. "We verzamelen niet je data en bespioneren je niet. Wat je in Thunderbird doet zijn jouw zaken, niet de onze." Het aantal Thunderbird-gebruikers zal vermoedelijk verder groeien nu binnenkort de Androidversie beschikbaar komt.